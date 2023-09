Det gik ikke, som Henrik Qvortrup havde forestillet sig. Men er det for sent at ændre kurs, når man er 60?

Henrik Qvortrup er både udskældt og respekteret for at være en pitbullterrier. Men nu har han lyst til at ændre det billede. Det er kommet efter de store nedture, han har haft. Og måske også med alderen - men den skal vi ikke tale for meget om