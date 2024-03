Moderne mennesker flygter fra smerten. Men sommetider gør det ondt at leve. Har vi glemt det?

Når man møder sygdom, død eller smerte, retter mange i dag blikket indad og spørger: "Hvad har jeg gjort, siden det rammer mig?". Vi formår ikke at se lidelsen som et grundvilkår, siger to præster. Vi er blevet bedre til ikke at finde os i lidelsen, siger en forsker