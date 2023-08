Det moderne barn skal ses og høres på lige fod med de voksne. Men er det altid kun positivt?

Tidligere tiders strenge opdragelse og tugtelse af børn er i dag afløst af en mere demokratisk forståelse af barnet som et ligeværdigt menneske, der også har sin egen stemme. Flere peger dog på, at vi risikerer at forlange for meget og overbelaste børnene ved altid at inddrage dem som ligeværdige