Dilemma: Er det egoistisk at sætte børn i verden, når man er i slutningen af 40'erne?

Mens nogle finder det egoistisk at få børn i en sen alder, mener andre, at man er en bedre forælder, når man har ro i sindet og styr på karrieren. Det er ikke nødvendigvis så let at forene biologi med psykologi og økonomi