Efter en barndom med kaos og en alkoholiseret mor. Maja Lisa Engelhardts bedste råd til livet er at skabe rutiner i hverdagen

Kunstner Maja Lisa Engelhardts mor drak, hvilket gjorde barndommen uforudsigelig. Hun har bestemt sig for at tilgive alt og har skabt en morgenrutine, som giver den struktur, hun ikke havde i sin barndom.

Lyt til dette afsnit af "Liv & Sjæl - Det gode liv" ved at klikke på play-ikonet herover eller på din foretrukne podcats-app.

Maja Lisa Engelhardt og Daniel Øhrstrøm lytter til fugle og taler om, hvordan naturen kan give styrke og ro til at være i øjeblikket.

Uddrag fra podcasten:

Maja Lisa Engelhardt: “Mine forældre var, som de var. Jeg har tilgivet dem fuldstændig. De vidste ikke, hvad de gjorde. Det har været et livsvilkår, som måske har ført mig ud i den sammenhæng med naturen, som giver mig hele meningen med mit liv. Måske havde jeg været anderledes, hvis jeg havde haft en god, tryg barndom.”

Danie Øhrstrøm: “Den måde, du før har beskrevet din barndom på, er med rod, utryghed og kaos. Er det derfor, det er vigtigt for dig nu, at have nogle ritualer?”

Artiklen fortsætter under annoncen

Maja Lisa Engelhardt: “Det har jeg tit tænkt på. Det må have en betydning for mig, at jeg har det faste holdepunkt, og gør det [morgenrutinen red.] som det første hver dag. I min barndom, var den ene dag ikke som den anden. En dag var lykkelig, hvis min mor ikke var beruset. Den næste kunne være en mareridt. Jeg kunne aldrig vide det. Som barn gik jeg ud i naturen og fandt hver eneste dag mod og styrke og glæde og følte, at nu kan jeg godt klare det. Nu skal jeg hjem og hjælpe. Ikke noget med at flygte eller syntes det er synd for mig.”

Daniel Øhrstrøm: “Men er der ikke nogle scener, som sidder fast, fra dengang?”

Maja Lisa Engelhardt: “Så er det kun humoristisk. Hvis jeg køber sodavand, og går med dem i nogle plastikposer, så har jeg sådan en tanke - åh nej, de klirrer. Jeg har lyst til, at vise alle folk på gaden, at det er altså bare sodavand, jeg går med. Det kan jeg ikke lade være med at grine af. For når jeg skulle hente øl til min mor. De flasker klirrede, og folk kiggede og vidste godt, at der var et eller andet. Der er jeg altid ved at dø af grin over mig selv. Jamen altså. Du går jo med noget sodavand.”

Om podcasten “Liv & Sjæl”

”Liv & Sjæl” er Kristeligt Dagblads eksistenspodcast om tilværelsens store spørgsmål. I første sæson om det gode liv taler journalist Daniel Øhrstrøm med markante danskere om sorg, meningsløshed, kærlighed og håb. Ideen tager udgangspunkt i bogen "Det gode liv - 125 råd til tilværelsen", som kan købes her.



Lyt med hver tirsdag i Kristeligt Dagblads app eller på K.dk/podcast-liv

Inspiration eller hjælp?

Du kan finde alle Kristeligt Dagblads podcasts her eller i Kristeligt Dagblads app.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at komme i gang med at lytte, er du velkommen til at kontakte kundeservice eller skrive en mail til abonnement@k.dk.