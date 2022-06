For Ella Christensen var børn centrum for tilværelsen, skønt hun aldrig fik sine egne

Ella Christensen vævede et kærlighedens bånd, der blev stærkere end blodets

Hver lørdag klokken 13.00 kunne beboerne i Viborg i begyndelsen af 1960'erne se to små søstre komme spænende gennem byen. De havde netop fået fri fra lørdagsskolen og var på vej hjem for at holde weekend hos Ella Christensen. Hende, som de vidste snart kom hjem fra arbejdet som økonomiassistent på byens psykiatriske hospital, hvor hun boede i embedsbolig.

“Så er det vidst på tide at gå hjem, Ella. Der er nogle, der venter på dig.”