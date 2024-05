Familiefar og præst om at være nærværende flere steder: Hjemme hos os kalder vi det ”fundamental load”

Som præst og familiefar følger der et prioriteringsarbejde med at tilgodese både præstekald og familiekald. Der tales om mental load, men i den seneste tid har vi derhjemme overvejet, om der findes en særlig præstevariant af balancekunsten med at tjene både Gud og mennesker – og en småbørnsfamilie. Vi kalder den fundamental load