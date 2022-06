Eske Willerslev: Vi har en tendens til at betragte andre mennesker som onde, hvis de ser anderledes på verden

Eske Willerslev har indset, at hensynet til de oprindelige folk, han forsker i, trumfer hans behov for at forstå, hvor vi kommer fra. Men han nægter at lytte til de stærke stemmer, der forsøger at politisere forskningen

Hvilke etiske principper tilstræber du selv at handle efter?

Jeg erkender over for mig selv, hvor jeg kommer fra. Jeg er dansker, og derfor er jeg opdraget i den kristne tro. Et centralt princip for mig er, at du i bund og grund bør opføre dig over for din næste, som du gerne vil have, at din næste opfører sig over for dig. Samtidig tror jeg, det er vigtigt at være åben over for mennesker, der har helt andre idéer om, hvad der er rigtigt og forkert. Hvis du sætter dig ned med dem, kan du godt forstå, hvor de kommer fra. Det er vigtigt. For der er en tendens til, at vi betragter andre mennesker som onde, hvis de ser anderledes på verden. Og hvis vi gør det, kan vi aldrig finde det fælles sprog, der er nødvendigt i en globaliseret verden.