Et hekseritual hjalp Ditte Giese videre efter skilsmissen

For otte-ni år siden forlod mit barns far mig, og det næste halvandet år var jeg i chok. Det var skamfuldt og ramte mig på min forfængelighed og selvtillid. Jeg slog mig selv i hovedet og tænkte, at jeg var en stakkels enlig mor, som ingen nogensinde ville kysse igen. Og jeg besøgte som så mange andre i krise alle mulige mærkelige alternative behandlere. En af dem foreslog mig at lave et skilsmisseritual for mig selv.

Det lyder jo bims, men jeg besluttede at gøre det for at give slip på min eksmand og tage noget handlekraft tilbage. Så omkring halvandet år efter bruddet gik jeg ud i en svensk skov en nat med et brev, jeg havde skrevet til ham. Der stod, at jeg tilgav ham, og at jeg nu slap ham. Jeg læste det højt for træerne og månen og brændte så brevet. Det var tosset, men det virkede. Det var, som om jeg fortryllede mig selv til at af-elske min eksmand. Og det viste mig, at man må handle selv, hvis der skal ske noget nyt.