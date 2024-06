Eventyr eller ængstelse? Forældres bekymringer præger lejrskoleture

Med stigende bekymringer og specifikke krav fra forældrene står lejrskolerne i dag over for nye pædagogiske og praktiske udfordringer. For hvordan påvirker den ændrede forældrekultur børnenes evne til at stå på egne ben og få det fulde udbytte af lejrskoleoplevelsen?