Moderne faste foregår på alle tider af året, og få mennesker forbinder fastelavn med forsagelse og fravalg. Men fastens 40 dage kan være en god anledning til at se indad, mener forfatter til bog om meditativ vandring

Fasten skaber rum for fornyelse

D er vil være både prinsesser, bamser og supermænd i mange danske kirker denne søndag. Sådan er det også i Hjortshøj Kirke nord for Aarhus, hvor sognepræst Morten Skovsted har arrangeret fastelavnsgudstjeneste og i et samarbejde med de lokale FDF’ere bagefter inviterer til tøndeslagning og spisning af fastelavnsboller. Den del, der foregår i kirken, er en blanding af højmesse og børnegudstjeneste, og salmerne vil være udvalgt, så der er noget for alle.