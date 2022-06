Flaskepost fra skilsmisseland: Jeg føler, at alting brister, og jeg får dårlig samvittighed

De havde været gennem en retssag ved Familieretten. Det var noget af det første, kvinden fortalte på kurset. Aldrig i sit liv havde hun oplevet noget så modbydeligt som retssagen, og alligevel havde hun valgt at tage på kursus med sin eksmand og deres børn. Hendes mål var at lære at kunne være i rum med sine børns far. For børnenes skyld.

Kvinden havde sammen med sine børns far meldt sig til kurset ”Sammen om børnene”, der er nyt og gratis tilbud til de skilte familier, hvor skilsmissen er endt i konflikt. 12 til 15 procent af skilsmisser i Danmark er såkaldt højkonfliktskilsmisser, og de involverede parter er notorisk svære at hjælpe. I dag, torsdag, vil forskere og fagfolk været samlet til i København til en konference, hvor de skal drøfte, hvordan man bryder de ofte fastlåste mønstre i de konfliktfyldte sager.