Flemming Møldrup havde en krig kørende mod sig selv og omverdenen: Jeg kunne ikke få hul på kærligheden til min far

Da Flemming Møldrups jødiske far døde, opstod der i sønnen et ønske om at forstå sin far, som det meste af hans liv var langt væk. Arbejdet har gjort ham klogere på sin egen uro, og han har fået tatoveret en davidsstjerne på den ene arm