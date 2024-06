”Føler du dig europæisk?” Tidligere kunne spørgsmålet splitte familier. Nu er der sket noget

I det EU-skeptiske Danmark var der længe en idé om et modsætningsforhold mellem at være dansk og europæisk. Sådan er det ikke længere. Brexit og Ukrainekrigen har været med til at styrke idéen om Europa som ånd, identitet og skæbnefællesskab. Spørgsmålet er dog: Kan vi mærke Europa i hjertet?