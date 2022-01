Fra arkivet: Coronavirus udløser vores angst for det ukendte

N ervøsiteten for den nye kinesiske virus corona breder sig hurtigere end virusset selv. Selvom læger og andre sundhedsfaglige eksperter understreger, at udbruddet har lav risiko for at sprede sig uden for Kina, er coronavirusset blevet en af tophistorierne i de danske og internationale medier, og Kinas intense bestræbelser på at inddæmme smitten følges opmærksomt og bekymret over hele verden – uagtet, at antallet af ofre stadig er forsvindende få. Indtil i går (den 27. januar 2020, red.) var 81 mennesker døde i Kina af corona ud af en befolkning på 1,4 milliarder, og blandt resten af verdens befolkning på 6,4 milliarder mennesker var der 44 bekræftede tilfælde af smitte. Ifølge FN’s sundhedsorganisation, WHO, er der foreløbig ikke tale om en international sundhedskrise.