Gennem 10 år har de inviteret til ”middage med mening”. I en ny bog gives stafetten videre

I snart 10 år har skuespiller Marianne Mortensen og musiker Michael Vesterskov inviteret til ”middage med mening” i Ledøje, hvor de bor. Sammen med deres døtre har de budt på aftener med mad, musik og samtaler fra hjertet. Nu håber de, at andre vil tage idéen til sig, for interessen for de sjælfulde samtaler har været stor

Der er især ét ord, der går igen her i stuen, hvor ilden har godt fat i brændeknuderne bag glaslågen i brændeovnen, og sofabordet er dækket med småkager, klementiner og friskbrygget kaffe.

Ordet er nærvær. Det falder flere gange i løbet af samtalen, både hos skuespiller Marianne Mortensen og hos musiker Michael Vesterskov. Ægteparret har sat sig ved siden af hinanden i den ene sofa; Marianne med fødderne trukket op under sig og Michael så tæt på, at han nemt lige kan nå hendes hånd og give den et kærligt klem en gang imellem. For ordet er her også i pauserne mellem sætningerne. Mens kaffen hældes op. I blikket, der både signalerer nysgerrighed og åbenhed. Og i fornemmelsen af, at tiden er noget, andre mennesker må gå op i, mens samtalen her i sofahjørnet har vigtigere ting at forholde sig til.