Glenn Bech: Vores primære omsorgspersoner har en dyrisk indvirkning på os

”Uanset hvad vi gør, så har vores primære omsorgspersoner en dyrisk indvirkning på os,” siger forfatter og psykolog Glenn Bech, som er på forsiden af ugens magasin. På side 11 fortæller han om sin opvækst med en far, der begik selvmord, og en mor, han følte ansvar for at trøste.

En familie kan se ud på mange måder. Men uanset om den er stor eller lille, elsket eller hadet, et sikkerhedsnet eller en spændetrøje, så har den afgørende betydning for det enkelte menneske og samfundet. De seneste uger har Kristeligt Dagblad sat fokus på netop familien, og dette magasin samler nogle af de bedste artikler fra avisens store tema.

Også Kristeligt Dagblads brevkasse vidner om, at familien kan være genstand for store følelser og meget grubleri. I mere end 20 år har læserne indsendt familierelaterede spørgsmål om kommunikation, skyld, brud og meget andet. På side 8 har vi analyseret nogle af de mest læste breve, og så giver tre eksperter deres bud på, hvad andre kan lære af de erfaringer, brevene rummer.

Familie – med alt hvad sådan en kan indebære af komplikationer, mystik og hemmeligheder – er også udgangspunktet for meget litteratur. På side 10 kan du få et overblik over fem nyere bøger om familie.

