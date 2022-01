Gør, hvad du kan, for at tiden ikke forsvinder mellem fingrene på dig

D et er som om, tiden går lidt hurtigere under corona. Ikke fordi man morer sig, men fordi dagene ligner hinanden. I de sociale bobler. I karantænen. Med den begrænsede adgang til oplevelser. Livet forsvinder. Især for de unge. Sandet løber i ungdommens glas.