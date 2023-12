Hader du også jobbets julelege? Måske skal du være med alligevel

Så er det atter sæson for julelege i kontorlandskabet. Men fremmer decembers traditioner sammenholdet på en arbejdsplads, eller er der snarere tale om tvungne fællesskaber, mange helst var fri for? Der er grund til at gå langt i kollegaskabets navn, mener to eksperter