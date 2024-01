Han var urimelig, men han var der trods alt: Troen har lært Jesper Lohmann at se sin far i et kærligt lys

Skuespiller Jesper Lohmann voksede op i et parcelhus i Smørumnedre med en far, der havde et stort temperament. De kampe, han som teenager havde med sin far, har han i dag lært at se kærligt på. Ligesom han holder sit indre mørke på afstand. Men det er troen, ikke terapien, der har bragt ham derhen