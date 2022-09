Hanna Broadbridge døde midt i lykken

Hanna Broadbridge var lykkelig den sensommermorgen, der blev hendes sidste. Hun nærmest strålede i sin røde kjole, da hun sammen med den nærmeste familie stævnede ud i sejlbåden fra Volos i det østlige Grækenland.

Turen var en slags gentagelse af en rejse, parret havde inviteret familien på i sensommeren 2017, hvor de fejrede guldbryllup på en båd i Grækenland med skipper og kok. Det var ægtefællen, forhenværende lektor og oversætter Edward Broadbridge, der havde foreslået, at de lavede en rejse i anledning af deres snarlige 55-års bryllupsdag. Et smaragdbryllup var værd at fejre stort i deres ende af livet, mente han. Og hun var med på idéen.