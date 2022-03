Hans breve over Atlanten førte til smuk og livslang kærlighed

Poul Anker Sandberg havde et stort hjerte. Det mærkede både familie og venner og de mange mennesker, han mødte som mangeårig leder af den lokale kirkes værested for socialt udsatte. Hans hjerte bankede også lidenskabeligt for antikvariske bøger, bordtennis og Benny Andersens digte