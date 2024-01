Hans forældre skabte en folkelig safaripark, før deres ægteskab forliste. I dag fører han den videre på sin egen måde

For 15 år siden overtog Christoffer Knuth, som 13. led i en adelig slægt, Knuthenborg på Lolland. Hans forældre skabte en folkelig safaripark, som nu må omdefineres for at have relevans i en klimabevidst tid. Den proces er godt i gang. Med sig i arbejdet tager Christoffer Knuth både sin mors videbegær og sin fars vilde idéer – og begges kærlighed til naturen