Heidi Røns præstekontor er blevet til et pulterkammer. For Ånden svæver ikke derinde

Provstesyn. Det er et ord de færreste kender. Et mærkeligt ord, egentlig. Men sådan er der jo så mange ting i folkekirken, der er mærkelige. Nå, men provsten – eller rettere udsendte fra provsti og stift – var altså for nylig på provstesyn for at se efter, om alt nu også var, som det skulle være i både kirker og præstegård.

Folk, der kender mig, ved, at jeg har haft travlt. For når der er provstesyn, gennemgås hele præstegården. Også præstekontoret. Åh jo, også præstekontoret. Eller pulterkammeret/teenageværelset, som vi kalder rummet herhjemme. For sagen er den, at jeg slet ikke bruger det rum, og det er der flere grunde til.