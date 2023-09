Hennys far var tysk soldat: Jeg insisterer på at kalde mig selv et kærlighedsbarn

Omkring 12.000 børn kom til verden som resultat af forhold mellem danske kvinder og tyske soldater under og lige efter Besættelsen, og mange af dem fik først sent i livet sandheden om deres ophav at vide. Først som 55-årig fik Henny Granum kontakt med sin tyske far. Siden har hun kæmpet for, at nutidens krigsbørn ikke skal opleve samme skam og hemmeligholdelse