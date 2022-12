Her er årets interviews

2022 var et år med mange stærke interviews. Kristeligt Dagblads nytårsmagasin samler nogle af de bedste. Her kan du blandt andet møde Paprika Steen

Dette er introteksten til Kristeligt Dagblads Magasin søndag den 1. januar 2023. Klik her for at læse magasinet (kun adgang for abonnenter).

Det har været et begivenhedsrigt år – siger man tit, når et nyt år trænger sig på. Men 2022 var nok i særlig grad et år, man i fremtiden vil fortælle om i historietimerne.

I denne nytårsudgave af Kristeligt Dagblads Magasin har vi samlet vi nogle af de bedste interviews fra det år, der nu er gået.

Året, hvor Rusland invaderede Ukraine, og millioner af ukrainere måtte flygte til andre lande. Blandt andre Olga og Viktoria, der i marts kom til Danmark med fire børn og rullekufferter. Dem kan du møde på side 10.

I den mere glædelige afdeling var 2022 også et år med mange bryllupper. Vielsernes år. På de næste sider kan du møde Solvejg og Herman Meier Andersen, der ved en ting eller to om at være gift, eftersom de fejrede 62-årsbryllupsdag i august.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og så var det et år med folketingsvalg. 65 nye medlemmer blev valgt ind, mens flere markante politikere forlod Folketinget. Blandt andre takkede Bertel Haarder af efter mere end 40 år. På side 6 kan du læse, hvorfor han ikke lod sig skræmme af overgangen.

Bagerst i magasinet fortæller filminstruktør og skuespiller Paprika Steen om den almenmenneskelige længsel efter at passe ind. Som hun selv har mærket – og altså lavet en film om i det forgangne år.

Alle artiklerne er læst op, så du har mulighed for at lytte til dem i Kristeligt Dagblads app. Tak, fordi du læser eller lytter med. Og godt nytår.