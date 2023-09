Hun blev præst som 64-årig. Kan Mette Bock undvære sit gamle liv?

Den tidligere kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) er kommet ud "på gulvet" på en helt ny måde, efter at hun for et år siden blev præst i folkekirken. Kristeligt Dagblad fulgte i hælene på Mette Bock den dag, hun tog fejl af tiden, trøstede tre-fire sognebørn og strikkede videre på et par strømper i størrelse 46