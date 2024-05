Hvad siger man til én, der er i sorg eller krise? Vi får sværere og sværere ved at finde ud af det

"Bare sig til" eller "jeg er der for dig" bliver ofte til tomme løfter over for et menneske i sorg eller krise. Men hvad skal man så sige? Og hvorfor er det så svært at sige det rigtige? Måske stiller vi for store krav til vores omsorg for andre, lyder det fra hospitalspræst