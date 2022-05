Nogle gange tænker efterskoleforstander Rasmus Bro, at hans unge elever må opfatte tiden før dem som utrolig mørk. Som om man først lige nu har opdaget, at man faktisk ikke må krænke hinanden og gøre hinanden ondt. Men der er nok i tiden, der trænger til tidligere tiders poetiske kommentarer, skriver han

Hvis ikke efterskoler og højskoler allerede fandtes, ville ingen i dag have fantasi til at opfinde sådan noget

Hvis ikke efterskoler og højskoler allerede fandtes, ville ingen i dag have fantasi til at opfinde sådan noget. Det giver ingen meritter eller forlommer på karrierestigen at være afsted, men alligevel har traditionen overlevet. Oprindeligt skulle skolerne danne og folkeliggøre de mange piger og karle ude på landet. I dag svarer skoleformen på nogle helt andre udfordringer, men selvom meget har ændret sig, er grundformen den samme. Det er flere ritualer fra traditionen heldigvis også. Den vigtigste er morgensangen.

Hverdagsmorgener har det med at ligne hinanden, men med den fælles morgensang får den enkelte dag sit eget tema, tone eller en kommentar.