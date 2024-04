Hvorfor vil Iben Krogsdal ikke have offerrollen, når den står klar til hende?

Salmedigter og forfatter Iben Krogsdal er blevet mobbet og det, der er værre. Hun har haft angst gennem hele livet. Alligevel holder hun stædigt fast i, at det ikke hjælper at bore i det, der har været svært. Det har i hvert fald ikke hjulpet hende, og nu vil hun forsøge at hjælpe en hel generation ud af psykologværelset