Hvornår er en fejl så alvorlig, at man må betale med sit job? Tre forskere giver deres bud

Politikeren Jon Stephensen og kommunikationsrådgiveren Kresten Schultz Jørgensen er begge blevet genstand for skandalesager i de seneste uger. Sagerne rejser et principielt spørgsmål: Hvad er afgørende for, om man kan beholde sit job, når man har begået fejl?