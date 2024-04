Inger Smærup Sørensen har en dybtliggende følelse af at være til besvær og trænge sig på

Hendes behov for at være alene er usædvanligt stort og vokser kun med alderen, fortæller kunsthistoriker og nyslået romanforfatter Inger Smærup Sørensen. Men hun forsøger at samle mod til også at sige ja til fællesskaber