Katarina er introvert og finder det svært at gøre det "rigtige", når venner er i nød, men hun vil ikke forkastes af den grund. Vi skal huske, at mennesker er forskellige - også i mødet med andres sorg

Introverte Katarina til brevkassen: Jeg er en af dem, der har svært ved at støtte venner i krise

Kære Brevkasse

Tak for jeres svar til Susanne i sidste uge, hvor hun overvejede at kvitte nogle venner eller bekendte, fordi de ikke engagerede sig eller stillede nok op for dem i deres store livskrise, hvor deres voksne søn var meget syg.