Ivar Brændgaard: Åh nej, ikke allerede Folketingsvalg igen

Da jeg var ung, tænkte jeg, at det nok efterhånden ville blive lettere at stemme til folketingsvalg. Så ville jeg have fundet et selvfølgeligt politisk ståsted, som gjorde det til en formssag at stemme til et hvilket som helst folketingsvalg. Sådan var det med min far. Som gårdejer og landmand kunne det kun komme på tale at stemme på Venstre. Det stod slet ikke til diskussion i husstanden. Derfor kunne en folketingsvalgaften i 1960’erne være svær at komme igennem. Der var virkelig sorg og stor ærgrelse på gården, når Krag igen og igen kunne sætte sig i spidsen for en rød regering. Og da der endelig kom et borgerligt flertal, så kom der en radikal statsminister i spidsen for regeringen. Så kunne det næsten være det samme.

Og lige så sikkert var det også, at mine morforældre stemte højre, det vil sige på de konservative. Jeg ved egentlig ikke hvorfor, for de var også gårdejere, men det var vist nedarvet, og jeg mener, at det gik videre til mine morbrødre. Men min mor måtte selvfølgelig følge sin mand. Denne forskel kunne nok skabe nogle meningsudvekslinger. Men der blev først rigtigt sat fut i de politiske diskussioner, når min mors onkel kom på besøg, for han var skoleleder i Vinderup og socialdemokrat. Han var endda valgt ind i amtsrådet for socialdemokratiet. Så gik bølgerne højt.