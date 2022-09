Ivar Brændgaard: Jeg ville give mine arbejdstravle sønner et indblik i et diametralt modsat liv

Min hustru og jeg har fire børn mellem 30 og 40 år, to piger og to drenge. De to drenge er 30 og 37 år. De har i flere år ønsket, at vi skulle lave en far-/sønner-tur. Det var jeg straks med på, endda med stor glæde. Men jeg betingede mig, at det blev mig, der bestemte, hvor vi skulle hen. Jeg ville på vandretur med dem i munkestaten Athos. Dér var jeg på besøg i 1998, og dengang besluttede jeg, at jeg meget gerne ville vende tilbage. Og nu havde jeg så muligheden for at vise mine sønner dette særprægede hjørne af Europa.

Munkerepublikken Athos er den østligste af de tre halvøer, der hænger nedenud af det nordøstligste Grækenland, Halkidiki. Den lange halvø er en høj og svært fremkommelig bjergryg med mange slugter, der ender op i bjerget Athos, som er mere end 2000 meter højt. En østromersk kejser i Konstantinopel skænkede i 972 denne halvø til ortodokse munke, der skulle i gang med at bygge klostre. Der boede i forvejen allerede munke, som havde trukket sig tilbage til huler for at leve helt afsondret, de såkaldte eremitter.