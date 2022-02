Ivar Brændgaard: Kom i gang med at skrive dine erindringer ned. Næste generation vil takke dig

38 personer var en uge i januar forsamlet på SeniorHøjskolen i Nr. Nissum. Jeg havde lokket med titlen ”Fortæl dit liv”. Deltagerne havde forskellige motiver for at komme. Enkelte var allerede i gang med at nedskrive deres erindringer. Andre havde ønske om at komme i gang, men vidste ikke, hvordan de skulle gribe det an. Andre igen var afventende og nysgerrige.