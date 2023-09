Jeg elsker at bo derude, hvor der er lige så højt til himlen, som der er langt til hospitalet. Men er udkantsdanmark på vej væk?

Som så mange andre steder i landet er også min lille levende plet på kommune- og landkortet i fare for at blive visket ud. Forleden blev det meldt ud, at børnenes skole forventes lukket fra næste skoleår.