Jeg gav min veninde et ærligt svar på hendes spørgsmål. Det skal man passe på med

Ærlighed er en god ting – men måske ikke altid.

Sådan sagde en Kristeligt Dagblad-redaktør engang til mig. Jeg var på et møde blevet bedt om at have en artikel færdig til kirkeårets begyndelse, og jeg, ung og stadig under (ud)dannelse, var kommet til at spørge ham, hvad han mente med det (for eventuelt andre uindviede derude kan jeg nu afsløre, at det kristne kirkeår starter 1. søndag i advent).

Redaktørens overbærende bemærkning til min uvidenhed har jeg haft med mig siden – jeg har endda lavet min egen parafrasering:

“Ærlighed er ikke altid en god ting.”

Det hænder dog, at jeg glemmer redaktørens advarsel og kommer galt afsted.

Senest i min venindes sofa, da hun stillede mig et spørgsmål inspireret af tv-serien “Alice in Borderland”. Det er en blodig japansk science-fiction thriller, hvor hovedpersonerne kæmper for både egne og deres venners liv i en række ondskabsfulde “spil”. Hver gang en karakter vinder et spil, får de lov at leve en dag mere, og – naturligvis – er der undervejs ædle personer, der ofrer sig for deres venners skyld.

For bedre at kunne forsvare mig selv i den videre tekst, tillader jeg mig en mere detaljeret beskrivelse af tv-serien. På skærmen havde min veninde og jeg lige set personer blive skudt, sprunget i luften, kvalt og smeltet – sidstnævnte fordi de var blevet overhældt med syre.

Min veninde spurgte mig midt i sådan en blodig dødsscene, hvem jeg ville lade leve i den situation. Hende eller mig selv? Guderne må tilgive mig, for jeg gav et svar, som jeg selv syntes, var inden for rammerne af det moralsk acceptable, men som min veninde syntes, var decideret afvigende (hvem af os, der har ret, skal jeg ikke kunne sige). Jeg fik sagt, at jeg – hvis jeg virkelig, ægte og oprigtigt forestillede mig, hvilken type person jeg ville være i en situation med udsigt til et syrebad og med alle mine menneskelige instinkter – ville vælge at lade mig selv leve. Og da luften omkring sofaen blev koldere efter mit svar, fulgte jeg op med et høfligt: “Mere kamillete?”

Og hvad, tænker du måske, kan få nogen til at svare så ærligt på et spørgsmål, hvortil de sociale regler ifølge min veninde foreskriver et helt andet svar?

Måske har man – tænkt eksempel – før følt sig kategorisk misforstået i mødet med almindelige mennesker, med det resultat at man nu forsøger at formulere sig så præcist og direkte som muligt i håbet om, at man en dag vil blive forstået. Måske er man bare træt og stresset og glemmer at tænke sig om, før man får åbnet sin store mund.

Eller måske drister man sig nogle gange til at sige noget ægte og sandt, fordi man tror, at man er i selskab med nogen, som både vil kunne rumme, forstå og tale videre om det, man siger, og hvis dét er tilfældet, burde modtageren jo se det som en kompliment af deres karakter, når de får så ærligt et svar. Jo jo, det er en kompliment, hvis du lige tænker over det! Og det modsatte vil jo så også være tilfældet – nemlig at man holder sig til høflige, generelle og socialt accepterede fraser, når man er sammen med mennesker, man ikke føler sig tryg ved.

Eller måske er alt det, du lige har læst, blot den undskyldende smøre, jeg fik fremstammet til min veninde, så hun ville stoppe med at sidde og skule til mig i sofaen. Hvem ved?

Figuren Tomas fra tegneserien Radiserne siger: ​​

“Hvis det kan ødelægges af sandheden, fortjener det at blive ødelagt af sandheden.”

Der findes også en variant fra filosoffen Immanuel Kant, som er en grov parafrasering og simplificering af hans pointe, men som lyder godt, og som kan bruges, hvis man ikke synes, at tegneseriestriber er højkulturelle nok til at citere fra:

“Hvis sandheden kan slå dem ihjel, så lad dem dø.“

Om det i praksis også gælder venskaber funderet i tv-serier, må tiden vise. Min veninde har heldigvis allerede glemt, at jeg ikke vil tage syrebad for hende, og vi har sofa-dag igen på fredag.

Simone Nilsson (f. 1990) er journalist og illustrator hos Kristeligt Dagblad. I klummen ”Fodnoter fra livet” skriver hun ikke om de store overskrifter, men forsøger at finde fodfæste i voksenlivet gennem en blanding af eftertænksomhed, humor og eksistentiel rædsel.