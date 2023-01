Vores 13-årige datters ugelange besøg af 12 teenagevenner gik over alt forventning. De unge købte ind, kokkerede og vaskede op i et væk. Men så var der lige nytårsopvasken, der stod indtørret tilbage, da alle var taget hjem

Jeg tog opvasken for min store pige og tror, at Per Schultz Jørgensen ville have billiget

Vores 13-årige datter var i foråret på sit første spejderlederkursus, og oplevelsen var så stor, at hun inviterede alle deltagerne på et ugelangt gensyn hos os en uge hen over nytår.

Da vi første gang blev orienteret om invitationen, måtte min kone og jeg begge hive vejret ind en ekstra gang. Godt nok bor vi på en efterskole med god plads og et køkken i industristørrelse, men hverdagen med vores teenagedatter efterlod en vis tvivl om, hvordan det rent praktisk skulle foregå. Små forhindringer som at hjælpe til med at dække bord eller få sit tøj til vask kan virke uoverstigelige, og selvom jeg jævnligt præsenterer hende for den spændende låge i køkkenet, vi kalder ”opvaskemaskinen”, virker hun lige forbløffet hver gang. Nu ventede hun 12 andre teenagere på besøg og havde kækhed nok til at mene, at hun havde styr på det hele, og at vi ikke behøvede at bekymre os.