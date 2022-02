Josefine lider af en spiseforstyrrelse: Jeg er blevet i tvivl om, hvem jeg egentlig er uden min sygdom

Josefine Kleis-Olsen var 12 år, da hun en dag låste sig inde på familiens badeværelse og stak en finger i halsen. Hun husker ikke, hvad der udløste hendes fremprovokerede opkastninger. Højst sandsynligt var det en måde at glemme de svære følelser på for en kort stund, fortæller hun, når hun i dag ser tilbage. Og derfor fortsatte hun ind imellem med at kaste op. I hvert fald med svingende mellemrum de næste par år, inden det, der aldrig blev til decideret bulimi, i stedet udviklede sig til en anden spiseforstyrrelse: Anoreksi. I dag er Josefine Kleis-Olsen 22 år. Det er otte år siden, at hun af sin læge blev diagnosticeret med anoreksi, og lidelsen har endnu ikke sluppet sit tag i hende. Hun er vred på den, spiseforstyrrelsen. Enormt vred, fortæller hun, på grund af det hun føler, den har taget fra hende: Ungdommen. Omgangskredsen. Og det liv hun havde forestillet sig, hun på nuværende tidspunkt skulle leve.