Josephine Kuhn: Jeg længes allerede efter næste gang, jeg har alenetid

Der er mange både følelsesmæssige og praktiske velsignelser forbundet med at bo tre generationer sammen. Men jeg har også ofte sociale tømmermænd og føler mig drænet, når mit hoved rammer puden. Alligevel er jeg dårlig til at give mig selv lov til at lave ingenting