Josephine Kuhn: Jeg vil bevare de traditioner, familiens ældre har været fanebærere for i generationer

“Det er tid til et generationsskifte,” sagde jeg til min mand i efteråret, da jeg begyndte at kigge frem mod jul. Vores bedsteforældre har tidligere stået for det hele, fra andesteg til pakkegaver. Nu er det vores tur til at give tilbage og stå klar med hjemmebagte småkager