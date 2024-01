Josephine Kuhn: Når jeg skal formulere ønsker for det nye år, er det med en nyfunden ydmyghed

Jeg er vokset op som en del af en generation, der altid er blevet tudet ørerne fulde af, at vores muligheder er uendelige, og at vi har fortjent at opleve fantastiske ting hele tiden. Som voksen har jeg mødt virkeligheden – det har gjort mig stærkere