Journalist: Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har fået spørgsmålet: ”Hvornår skal du have børn?”

Min bedstemor har en veninde, hvis oldebarn netop er blevet student. Det fortæller hun, mens vi deler en termokande kaffe, og jeg spiser skiver af sukkerrullet roulade.

Instinktivt går jeg i gang med matematikken. Hvordan kan en levende kvinde have et oldebarn, der nu træder ind i et voksenliv? Det er fire generationer. Jeg når ikke at regne mig frem til, hvor gamle kvinderne i familien må have været, da de fødte næste generation, for at regnestykket kan gå op, før automatpiloten i mig med let påtaget overraskelse i stemmen får mig til at udbryde, hvad jeg har udbrudt mange gange før, når snakken regelmæssigt over de seneste 15 års tid er faldet på omgangskredsens oldebørn:

“Hold da op. De må have fået børn meget tidligt i den familie.”

Mine bedsteforældre har ingen oldebørn. Og med mine 33 år er jeg det ældste barnebarn. Både på min mors og min fars side.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er efterhånden mange år siden, det gik op for mig, at jeg var den mest oplagte hest at sætte sine penge på, når det kom til opstarten af en ny generation af min familie.

Min ungdomskæreste var knap trådt over dørtærsklen til familien, før forældre og bedsteforældre begyndte at lade kærligt drillende kommentarer falde om børn og de lyksaligheder, der er forbundet med livet som forælder. Jeg havde lige farvet mit hår kulsort, fået min anden næsepiercing og var på vej til Indien på sabbatårsrejse. Børn var det absolut sidste, jeg skulle have.

Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg siden er blevet spurgt om, hvornår jeg skulle have børn. Af venner, bekendte, bekendtes bekendte, kolleger, folk, jeg ikke kender. Efter at jeg blev gift med min mand, blev spørgsmålet ofte erstattet med en konstatering: “Nå, så skal I vel også snart have nogle børn.”

Unge kvinders fertilitet har længe været et fælles anliggende. Både i den nære omgangskreds og i samfundet. Jeg behøver vel ikke nævne her, at hverken min mand, mine mandlige venner eller min bror oplever nær lige så stor interesse for deres børneplaner.

I løbet af de seneste 10 år har den dalende fertilitet givet anledning til adskillige kampagner og initiativer. “Knald for Danmark” opfordrede et stort anlagt DR-show i 2015, og “Har du talt dine æg i dag?” spurgte Københavns Kommune i en kampagne samme år. I 2020 foreslog Sundhedsstyrelsen, at praktiserende læger uopfordret skulle spørge deres kvindelige – ikke mandlige – patienter i den fødedygtige alder om deres planer for familieforøgelse, når de alligevel var forbi klinikken med et udslæt eller en halsbetændelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

I længden virker denne fællesgørelse af noget privat og intimt trættende. Der findes ikke den unge kvinde i dette land, der ikke godt ved, at hendes familie ville glædes over en tilføjelse til stamtræet, at hendes fertilitet falder med alderen, og at samfundet har brug for børn til at understøtte sig selv.

I takt med at jeg er blevet ældre, er kommentarerne og spørgsmålene langsomt blevet færre. Om det skyldes berøringsangst eller resignation, ved jeg ikke. Men det er rart.

For nylig drak jeg endnu en gang kaffe med min bedstemor, og snakken faldt igen på oldebørn. Jeg må have været i et mere rummeligt hjørne den dag, for jeg indtog ikke, som jeg plejer, min forsvarsposition. Og det lille samtalerum udfyldte min bedstemor ved at sige noget, jeg måske aldrig har givet hende plads til at sige: At hun er sikker på, at man også kan leve et lykkeligt liv uden børn.

Alligevel er det rart at vide, at der står en forventningsfuld oldemor klar med sukkerrullet roulade klar til de oldebørn, der måtte komme.