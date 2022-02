Journalist: Jeg var lykkeligt ung og uvidende. Indtil jeg så nærmere på mig selv i spejlet

En illusion er brudt – og med den mit selvbillede: Jeg har fået rynker. Jeg er blevet gammel.

Jeg burde måske have set det komme, da jeg begyndte at have en favorit-spatel i køkkenet, eller da jeg stoppede med at holde med de unge, dumdristige hovedpersoner i film, for i stedet at holde med deres fornuftige forældre. Men nej.

Min mors svar på min nyfundne panik er en velkendt formaning om, at ”rynker er smukke og fortæller en historie”. Og på mine sociale medier siger politisk korrekte, jævnaldrende hudspecialister, at vi skal tale om ”yndefuld aldring og ikke ”anti-aldring”, når vi taler om rynker og rynke-produkter, fordi vi skal ”omfavne livets naturlige gang”. Bevares.

Nu er min rædsel over fundet af permanente folder i min egen hud ikke (kun) et spørgsmål om overfladisk forfængelighed. Ej heller er bevidstheden om livets forgængelighed ny for mig - den er jeg med på: Vi skal alle dø en dag, bevares.. Problemet er, at jeg troede, at der var længe til.

Både sociologer og andre på min alder har før udviklet teorier om, at vi, der befinder os mellem 20 og 40 år, skulle ligge under for “en infantilisering fra omgivelserne” - det lyder som en mundfuld, men kan i grove træk oversættes til, at vi skulle blive fastholdt i ungdommen, fordi mange markører for voksenlivet er knyttet til en økonomisk uafhængighed (hus, børn og store bryllupper) som tager meget, meget længere tid at opnå nu end tidligere. Nu magter jeg ikke lige at gå ind i den form for generations- og identitets-granskning, mens jeg samtidig forsøger at forholde mig til de nye sider af mit ansigt. Men teorien giver da om ikke andet en form for forklaring på, hvorfor det kan være nemt at blive forført af illusionen og tro, at man er ung, og at man kan tillade sig at skrive en klumme om den formative tid, fordi man tror, man stadig befinder sig i den. Men alle illusioner brister til sidst, og jeg er afsløret: Jeg er gammel. Det står bogstaveligt talt tegnet i panden på mig med to skarpe linjer. Og nu har jeg fået øjnene op for, hvad der i virkeligheden foregår.

Én i vennegruppen får stadig lektier for, en anden har lige fået sit ANDET barn, og jeg, den altid heldige vinder, får altså rynker. Hvad er det her for et svindelnummer? Simone Nilsson

”Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt,” lyder det i Prædikerens Bog i Det Gamle Testamente. Men da prædikeren skrev det, glemte han at tage hensyn til, hvordan vilkårene ville være for en 31-årig kvinde i det 21. århundrede: Livsstadier, som jeg troede, stod pænt og ventede i kø på netop ”hver deres tid” og på, at jeg kom til dem, løber i stedet rundt som forvildede teenage-fans til en Beatles-koncert og træder hinanden over tæerne. Én i vennegruppen får stadig lektier for, en anden har lige fået sit ANDET barn, og jeg, den altid heldige vinder, får altså rynker. Hvad er det her for et svindelnummer? Livet er åbenbart et tog, der farer afsted, men hvorfor kører det så hurtigt, og hvor sidder nødbremsen!? Stop! Jeg vil af! Med den fart, det hele bevæger sig med lige nu, er jeg bange for, at jeg efter næste blink med øjet sidder på mit dødsleje med kun mine fortrydelser tilbage. At jeg for eksempel ikke nåede at få børn - måske slet ikke nåede at forholde mig til, om jeg ville have børn, fordi jeg langt hen ad vejen stadig selv føler mig som et.

Det er en stor mundfuld at sluge en tirsdag morgen foran spejlet, før man har fået sin kaffe. Og hvem ved - måske glemmer jeg det snart igen, næste gang nogen på mine forældres alder taler til mig, som om jeg er teenager og luller mig tilbage i illusionen om, at jeg er ung og endnu kan nå alt. I mellemtiden vil jeg sætte mig ind i kemien omkring rynkecremer, og så skal jeg vist også et smut forbi en optiker. For synet er heller ikke, hvad det har været, og det kan jo passende være katalysatoren til den næste eksistentielle krise.

Simone Nilsson (f. 1990) er journalist og illustrator hos Kristeligt Dagblad. I klummen ”Fodnoter fra livet” skriver hun ikke om de store overskrifter, men forsøger at finde fodfæste i voksenlivet gennem en blanding af eftertænksomhed, humor og eksistentiel rædsel.