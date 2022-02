Journalist og dramatiker: "Hvornår opdager de andre, at jeg i virkeligheden er uduelig til det, jeg laver?"

Journalist og dramatiker Ann Mariager er aldrig selv blevet mor, selvom hun havde regnet med at skulle sidde for bordenden med en hel børneflok. Sit livs vigtigste beslutning tog hun, da hun valgte at blive reservemor for den rumænske dreng Claudiu