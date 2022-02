Journalist: Også i kirken er min familie omgivet af kaos. Henrivende, vidunderlig kaos

Min fireårige lillebror veksler mellem samtale-startere som ”har du sovet godt?,” og ”hvor har I egentlig købt mig henne?”. Jeg når ikke at svare på det sidste, før et andet barn hiver i mit ærme, fordi der skal knappes en knap, en tredje prikker mig på skulderen, fordi en kjole skal have en sikkerhedsnål, og nogen har brug for hjælp på badeværelset, hvor lange sølv-lokker skal sættes fast med hårspray.

Denne artikel er en del af en serie: Fodnoter fra livet Gå til seriesiden

Det er søndag, jeg er hjemme for at besøge familien, og vi skal i kirke, for min nevø skal døbes. Jeg er omgivet af kaos. Henrivende, vidunderligt kaos.

Egentlig er jeg familiens retskafne, sorte får med stærkt radikale vaner og meninger, som mine forældre stadig den dag i dag klør sig i håret over, hvor kommer fra. Såsom: Servicen skal stå i lige rækker i køkkenskabet, hunde skal ligge på gulvet, ikke sofaen, og bøger må ikke have æselører, men skal stå sorteret i bogreolen først efter emne, dernæst farve, så højde. Jeg kan godt lide at gøre ting i den ”rigtige” rækkefølge og på en bestemt måde.

Huset, jeg er vokset op i, har dog sjældent haft samme behov for kontrol - for med seks børn plus det løse, hunde, katte og hvad vi unger ellers fandt på at slæbe med hjem, har det vist været umuligt. Og for sådan en afhopper som mig, der som den eneste i hele den nære familie er flyttet til storbyen og blevet en københavnerrotte, er det nok meget sundt at komme hjem og blive mindet om, at livet ikke slutter, hvis skjorten får lidt hundesavl på sig. Og selvom jeg måske ikke vil være helt ved det, når jeg står i stormens øje, er det en af de ting, jeg holder allermest af. Jeg håber, at omverdenen også kan se værdien i det, når vi går ud - selv til Guds hus.

Her forsøger præsten at bede og akkompagneres af lyde af både forventning, tabte mobiltelefoner og utålmodige småbørn.

”Hvorfor har du ikke en kæreste,” bliver jeg afdæmpet spurgt af dåbsbarnets farmor.

”Lad hende være,” kommer en kvinde på nogle-og-90 år mig til undsætning.

Vi springer salme 477 over af en eller anden grund, ingen er helt sikre på, hvem der egentlig er den designerede fotograf, og nogen har glemt at slå vækkeuret på sin mobiltelefon fra i dag. Gennem det hele smiler og ler dåbsbarnet forældre. For alt er, som det skal være.

Hovedpersonen i dåbskjolen bæres til døbefonten.

”Vil du døbes på denne tro,” spørger præsten.

”Yes,” svarer en ung, benovet gudfar på moderne midtjysk, så selv præsten må kvæle et grin.

”Det er fuldbragt,” står der på en sten ude foran kirken.

Simone Nilsson (f. 1990) er journalist og illustrator hos Kristeligt Dagblad. I klummen ”Fodnoter fra livet” skriver hun ikke om de store overskrifter, men forsøger at finde fodfæste i voksenlivet gennem en blanding af eftertænksomhed, humor og eksistentiel rædsel.