Det kræver selvdisciplin at holde spadsereturens mentale åndehul fri, for nede i lommen lurer den digitale gift

Kåre Gade: Skridttælleren er narko for sjælen

Siden nytår har jeg stort set ikke siddet på min cykel. Jeg satser på, at det er en færdighed, der kan genoptrænes, hvis jeg får brug for det, men indtil videre har jeg besluttet at bevæge mig rundt i København i Søren Kierkegaard-stil: Til fods.

For motionens skyld, men nok så meget for den sjælelige gevinst. København er verdensberømt som cykelby, men tro dette fra en mand, der har cyklet til arbejde gennem det centrale London: Det kan være mindst lige så stressende at kaste sig ud i morgenmylderet på de københavnske cykelstier.