Kære brevkasse. Det er en sorg, at vores børnebørn ikke er døbt

Kirke og tro har været en naturlig del af Mariannes og Torbens liv og deres børns opvækst. Men deres ene svigerdatter har ikke lyst til at have noget med kirken at gøre, og derfor er børnebørnene ikke døbt. Hvad gør man, når der er forskel på familiemedlemmers tro og traditioner?