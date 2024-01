Kære brevkasse. Min far elsker sine biologiske børn højere end sine adoptivbørn. Nu fortsætter det med børnebørnene

Henriette blev adopteret, da hun var to år. Fire år senere blev hendes mor pludselig gravid. Henriette har altid følt, at hendes far favoriserede lillebroderen og lagde vægt på den biologiske tilknytning. Nu gentager det sig med børnebørnene